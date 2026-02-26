استمرار الخروقات .. قصف إسرائيلي وعلميات نسف في قطاع غزة

استشهد مواطن فلسطيني اليوم الخميس متأثرًا بإصابته بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة الشهر الماضي.

ماذا يقول مراسل المنار في القطاع عن أبرز التطورات؟

ومساء الأربعاء، استشهد مواطن جراء قصف إسرائيلي على منطقة أبو العجين شرقي دير البلح.

هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لليوم الـ 138 تواليا، عبر عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن آليات الاحتلال أطلقت النار بكثافة قرب محور موراج شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع، تزامنًا مع إطلاق نار مكثف من الدبابات الإسرائيلية على وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار فجر اليوم شمالي مخيم البريج وسط القطاع.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية نيرانها بكثافة فجر اليوم في عرض بحر جنوبي القطاع.

وسمع دوي انفجارات كبيرة غربي رفح ناجمة عن عمليات نسف نفذتها قوات الاحتلال.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قتلت قوات الاحتلال جراء خروقاتها المتكررة، 648 فلسطينيا بينهم 198 طفلا و85 امرأة، وأصابت 1662 آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت قوات الاحتلال أكثر من 72 ألف مواطن وأصابت نحو 172 ألفا آخرين، وفقدان أكثر من 8 آلاف مواطن، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام