سلام يقول إن حكومته وضعت الأسس اللازمة للتصدي للتحديات

خلال الافطار الرمضاني الذي اقامه في السراي الحكومي، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على ان حكومته لم تصنع المعجزات لكنها وضعت الاسس اللازمة للتصدي للتحديات التي تواجه الدولة وبدأت بتغيير مسار كان يقودها حتما الى انهيار كامل.

هذا وعقد سلام اجتماعاً لمواكبة ملف معالجة أزمة المباني المتصدعة في مدينة طرابلس بحضور كوزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد والمعنيين.

وخُصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات الميدانية والإدارية المنفذة وفق الخطة المتكاملة الهادفة إلى حماية السلامة العامة وتأمين الاستجابة الاجتماعية والصحية والهندسية اللازمة، وتم عرض آخر المستجدات في هذا الملف من إخلاء المباني المهددة وتامين إيواء العائلات وأعمال الدعم والهدم.

المصدر: موقع المنار