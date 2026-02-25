الشيخ الخطيب : نتمنى مرحلة جديدة للتعاون العربي الاسلامي لمواجهة الاخطاروالتصرف بحكمة من جميع الفرقاء اللبنانيين

استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب اليوم وفدًا من جريدة “اللواء” برئاسة رئيس التحرير صلاح سلام، يرافقه الدكتور حسين سعد، ومدير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) الدكتور ماجد منيمنة، هنأه بشهر رمضان المبارك، واطلع منيمنة العلامة الخطيب على اوضاع مؤسسة ايدال ودورها في المرحلة المقبلة لجهة تشجيع الاستثمارات في لبنان.

وتناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة ، فرأى العلامة الخطيب اننا “في امتحان على مستوى لبنان والامة العربية والاسلامية ،وفلسطين هي اكبر امتحان، لقد ظلمنا وندافع عن أنفسنا وعن شرفنا وكرامتنا ، فهل يمكن ان نستسلم؟. لقد مضى اكثر من قرن على سقوط السلطنة العثمانية ، فماذا فعلنا كأمة عربية واسلامية منذ ذلك الحين”.

اضاف :”اسرائيل تهددنا كلنا اليوم من دون استثناء، اذا انهزمت ايران في المعركة اليوم فسوف تكون هزيمة لكل الامة، لذلك نتمنى مرحلة جديدة للتعاون العربي الاسلامي لمواجهة الاخطار، ونتمنى التصرف بحكمة من جميع الفرقاء اللبنانيين فالإسرائيلي لا يريد ان يوفر احدا في هذه المعركة، وقرار الحرب والسلم ليس في يدنا.”

واستقبل العلامة الخطيب في مقر المجلس مدير عام جمعية التعليم الديني الاسلامي محمد سماحة على رأس وفد ضم السادة: الشيخ علي سنان المدير المركزي للتربية الدينية، علي مرعي مدير العلاقات العامة، وخضر الموسوي عضو الهيئة الإدارية، قدم التهاني لسماحته بحلول شهر رمضان المبارك واطلعه على نشاطات الجمعية ومشاريعها المستقبلية وبرامجها التعليمية ومواكبتها للتطور العلمي والتقني .

وبارك الخطيب “كل جهد ومسعى يعزز التعليم الديني ويسهم في تعميمه في المؤسسات التربوية الرسمية والخاصة ، معتبراً ان هذا التعليم ضرورة تربوية لترسيخ المفاهيم الايمانية في نفوس الطلاب لتحصين المجتمع بالقيم الدينية والأخلاقية بما يسهم بتحقيق الأهداف السامية من التعليم الديني الرسالي”.

وتمنى لجمعية التعليم الديني المزيد من النجاحات والإنجازات على مستوى التعليم الديني والأكاديمي، منوهاً بجهود العاملين فيها ومساهمتها في توفير التعليم الديني في مختلف المناطق اللبنانية ولاسيما في قرى المنطقة الحدودية في الجنوب اللبناني بما يعزز صمود الأهالي في وجه العدوان والاحتلال الإسرائيلي.

كما واستقبل الخطيب وفوداً شعبية وعلماء دين وشخصيات اجتماعية وتربوية هنأته بالشهر الفضيل، وجرى استعراض الاوضاع العامة، واستقبل سماحته عدد من لجان الأوقاف من مناطق مختلفة اطلعته على أوضاع الأوقاف فيها.

