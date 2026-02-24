فيديوغراف | 89% من اللبنانيين يرفضون الاعتراف بالكيان الإسرائيلي و97% يعتبرون سياساته تهديدًا للأمن

أظهر استطلاع رأي حول آراء اللبنانيين من قضايا المنطقة أن 89% من المستطلَعين يرفضون الاعتراف بـ«الكيان الإسرائيلي»، فيما اعتبر 97% أن سياسات «الكيان الإسرائيلي» تهدّد الأمن.

كما رأى 67% أن فلسطين قضية عربية جامعة، في حين عبّر 88% عن رفضهم للسياسة الأميركية في المنطقة، وذلك بحسب استطلاع رأي أجراه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.

وأكدت نتائج الاستطلاع المواقف المرتبطة بالصراع الدائر، إذ بيّن أن 89% يرفضون التطبيع مع العدو، مقابل 9% فقط يؤيدون التطبيع. كما رأى 97% أن «الكيان الإسرائيلي» يهدّد الأمن العربي، تليه السياسات الأميركية بنسبة 88%.

وبيّنت النتائج أن «الكيان الإسرائيلي» والولايات المتحدة الأميركية يشكّلان أكبر مصدرين لتهديد أمن العرب، بنسبة 46% و33% على التوالي.

وفي ما يتعلّق بمكانة القضية الفلسطينية، اعتبر 67% من المستطلَعين أن فلسطين قضية عربية جامعة، مقابل 29% فقط رأوا أنها قضية فلسطينية مستقلة.

ورغم نتائج العدوان الأخير، تراوحت نسبة الغاضبين تجاه «الكيان الإسرائيلي» بين 91% و99%، في حين سُجّل ارتفاع في نسبة النظرة الإيجابية تجاه الجيش اللبناني بلغت 56%.

المصدر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات