بقائي : لا يمكن لأي مفاوضات أن تُثمر في ظل احكام مسبقة وشروط مفروضة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي ان أي مفاوضات مُسبقة الأحكام ومفروضة الشروط لا يمكن ان تصل الى نتيجة.

واضاف خلال مؤتمره الصحفي انه سيتم مناقشة وتبادل الآراء حول تفاصيل أي عملية تفاوضية داخل غرفة المفاوضات. مشيرا الى ان الحديث الذي أثير حول الاتفاق المؤقت ليس له أي أساس.

وأشار بقائي، الى ان “وجهات نظرنا بشأن إنهاء العقوبات الظالمة واضحة، ومواقفنا فيما يتعلق بالقضايا النووية شفافة ومحددة أيضا”.

واضاف : نحن على دراية تامة بوجهات نظر الطرف الأمريكي . وكل عملية تفاوضية، هي نشاط وعمل مشترك، وفي حال توافر حسن النية والجدية من جانبي المفاوضات، يمكن الأمل في التوصل إلى نتيجة. ونحن حاليا في مرحلة صياغة وجهات نظرنا، ونأمل أن نتمكن خلال اليومين أو الثلاثة القادمة من عقد جولة أخرى من المحادثات.