الخارجية الايرانية: إدانة شديدة لجرائم الكيان الصهيوني ضد لبنان

أدان إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بشدة الهجمات الوحشية التي يشنها الكيان الصهيوني على مناطق مختلفة في جنوب وشرق وضواحي العاصمة اللبنانية، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد كبير من اللبنانيين، وتشريد مئات الآلاف، وتدمير البنية التحتية والمنازل.

وفي إشارة إلى تصاعد هجمات الكيان الصهيوني وتوسع نطاقها العسكري على مدن صور والنبطية وصيدا التاريخية، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن صمت المؤسسات الدولية، ولا سيما مجلس الأمن الدولي، وعدم اكتراثها، سبباً في استمرار عدوان الكيان الصهيوني وجرائمه، مشيراً إلى أن الوفد الأمريكي الحاكم يُعتبر شريكاً في جميع جرائم الكيان الصهيوني في لبنان وفلسطين المحتلة والمنطقة بأسرها.

كما أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن تعازيه لعائلة حسام زيدان، الصحفي البارز في شبكة العالم الإعلامية، ولمجموعة العالم الإعلامية، وللمجتمع الإعلامي اللبناني والعالمي، في استشهاده. وأشار إلى مقتل أكثر من 300 صحفي على يد الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكداً مسؤولية المجتمع الدولي في محاسبة المجرمين المحتلين ومعاقبتهم على ارتكابهم جرائم دولية شنيعة.

وأشاد المتحدث باسم وزارة الخارجية بصبر الشعب اللبناني وصموده الأسطوري في وجه عدوان الكيان الصهيوني واحتلاله، وقدم تعازيه لأسر الشهداء والشعب اللبناني، مؤكداً تضامن الجمهورية الإسلامية الإيرانية الكامل مع لبنان في الدفاع عن سيادة هذا البلد وكرامته واستقلاله ضد أطماع الكيان الصهيوني الاستعمارية والتوسعية.

