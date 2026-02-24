سلام بحث مع وفد من جمعية المصارف في مشروع قانون الفجوة المالية واكد الانفتاح على تحسينه

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفدًا من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، حيث جرى عرض الدراسة التي أعدّها أحد الاستشاريين بتكليف من الجمعية حول مشروع قانون الفجوة المالية الذي أحالته الحكومة على المجلس النيابي، كما عرضوا ما اعتبروه “مصاعب أمامهم لتطبيق القانون بصيغته الحالية”.

من جهته، كرّر الرئيس سلام المبادئ التي أرست عليها الحكومة مشروع القانون، وأشار إلى “الانفتاح على تحسينه مع تحمّل جميع الأطراف مسؤولياتها”، مؤكّدًا أنّ “مشروع القانون أصبح اليوم في المجلس النيابي الذي سيناقشه ويدخل التعديلات اللازمة عليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام