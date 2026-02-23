“رابطة موظفي الإدارة العامة” أعلنت التوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء

قالت “رابطة موظفي الإدارة العامة” في لبنان، في بيان لها الاثنين، إن “الزيادة التي أقرتها الحكومة لا تلبي طموحات الموظفين”، وتابعت: “هي زيادة دفترية معلّقة لأنها مرتبطة بإقرار قانون رفع الـTVA، وعليه فإن الحكومة رفعت الأعباء على الموظفين دون أي مقابل ملموس، إضافة إلى استغلال وجعهم لفرض ضرائب ورسوم تفوق تكلفة الزيادة مع قدرتها على تأمين هذه الزيادة من فائض الإيرادات”.

وطالبت الهيئة “بانتداب ممثل للرابطة ضمن لجنة دراسة مشروع قانون تصحيح الرواتب في مجلس الخدمة المدنية لتعديله بما يحفظ حقوق القطاع العام وموظفي الإدارة بشكل خاص”، وأكدت على “إقرار 10 رواتب بشكل فوري دون ربطها بأي قانون ضريبي جديد”، ودعت إلى “اعتماد الدوام الرسمي 4 أيام عمل من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر”.

وشددت الرابطة على “رفع بدل صفائح المحروقات للعاملين في الإدارة العامة بمعدل 4 صفائح إضافية لكل فئة، نظرًا إلى أن عدد أيام عملهم السنوية أكبر من بقية الأسلاك، مع رفع سعر الصفيحة إلى 1,800,000 تماشيًا مع رفع سعر صفيحة البنزين الذي أقرّته الحكومة مؤخرًا”، وطالبت “برفع بدل النقل اليومي إلى 1,500,000 ل.ل”.

وأعلنت الرابطة “التوقف عن العمل والإضراب العام يومي الثلاثاء والأربعاء في 24 و25 شباط 2026”.

المصدر: موقع المنار