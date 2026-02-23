وزارة الطاقة والمياه تفتح باب الترشيح لعضوية مجلسي إدارة مؤسستي مياه الشمال والجنوب حتى 8 آذار

أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان أنه،” في إطار تفعيل الإدارة ضمن الوزارة والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، وضمن المسار الإصلاحي الهادف إلى ملء الشواغر، فتح باب الترشيح لملء مراكز أعضاء غير متفرغين من داخل أو من خارج الملاك في مجلسي إدارة كل من مؤسسة مياه لبنان الشمالي ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي.

وحددت الوزارة مهلة تقديم الطلبات اعتباراً من 23 شباط 2026 ولغاية 8 آذار 2026 ضمناً.

وأكدت أن” التعيينات ستتم وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية المرعية الإجراء، واستناداً إلى المراسيم المتعلقة بالنظام العام للمؤسسات العامة، وبموجب آلية التعيين التي أقرّها مجلس الوزراء، والتي تنص على تعيين الأعضاء غير المتفرغين من قبل الوزير مباشرة”.

واوضحت ان “الوزير جو الصّدي وضع آلية ترتكز على الشفافية والحوكمة الرشيدة وتتوخى الاستعانة بمجموعة من الخبراء المتخصصين للمساهمة بدرس ملفات المرشحين وإجراء مقابلات شفهية مع الذين يتمتعون بالمؤهلات والموصفات المطلوبة”.

للإطلاع على الشروط المطلوبة للتعيين والمؤهلات العلمية والخبرات العملية والموانع ادخل على الرابط الآتي:

إعلان لملء مركز عضو في مجلس ادارة مؤسسة مياه الشمال: https://www.energyandwater.gov.lb/ar/details/101104/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A

إعلان لملء مركز عضو في مجلس ادارة مؤسسة مياه الجنوب: https://www.energyandwater.gov.lb/ar/details/101103/%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A

إرسال السير الذاتية مرفقة بالمستندات يتم عبر البريد الالكتروني الآتي: لعضوية مجلس إدارة مياه الشمال: NorthWEJobs@outlook.com لعضوية مجلس إدارة مياه الجنوب: SWEJobs@outlook.com لا يقبل أي طلب يقدّم باليد الى وزارة الطاقة والمياه.

المصدر: الوكالة الوطنية