    جولة لوزير الطاقة والمياه في قضاء عاليه

    جال وزير الطاقة والمياه جو صدي في قضاء عاليه مدشنا عددا من المشاريع، ومطلعا من رؤساء بلديات المنطقة على مطالب بلداتهم.

    وشارك في الجولة النائبان نزيه متى ومارك ضو، ومدير عام مياه بيروت وجبل لبنان ربيع خليفة، ومنسق القوات اللبنانية في عاليه طوني بدر.

    الوزير صدي استهل جولته من الكحالة ثم انتقل والوفد المرافق الى مركز اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار في سوق الغرب. اما المحطة الثانية فكانت في صوفر بلقاء مع اتحاد بلديات الجرد الاعلى – بحمدون، ومن صوفر انتقل الى عين جديدة حيث دشن مشروع الطاقة الشمسية لبئر مياه البلدة.

    بعدها انتقل صدي الى بلدية عاليه والتقى رئيسها وجدي مراد وكانت المحطة السادسة في رشميا واختتم الجولة بتدشين بئر عام للمياه.

