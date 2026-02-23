الجمارك الأمريكية توقف تحصيل رسوم ترامب بعد قرار المحكمة العليا

أعلنت وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها ستوقف تحصيل الرسوم الجمركية المفروضة سابقاً بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية، بدءاً من الساعة 12:01 صباح الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بعد أيام قليلة من إعلان المحكمة العليا الأمريكية عدم قانونية هذه الرسوم.

وقالت الوكالة في رسالة موجهة لشركات الشحن عبر أنظمة الرسائل الخاصة بها، إن جميع رموز الرسوم الجمركية المرتبطة بأوامر الرئيس دونالد ترمب السابقة ستتوقف عن التطبيق اعتباراً من يوم الثلاثاء.

لم تحدد الوكالة بعد آلية استمرار تحصيل الرسوم في بعض الموانئ، ولم تقدم معلومات دقيقة حول إمكانية استرداد المبالغ التي دفعها المستوردون سابقاً.

ومع ذلك، يفتح حكم المحكمة العليا الباب أمام مطالبات ضخمة لاسترداد الرسوم، إذ تشير تقديرات أولية إلى أن المبالغ قد تصل إلى نحو 170 مليار دولار، أي أكثر من نصف إجمالي الإيرادات التي جلبتها رسوم ترمب الملغاة.

ويرجح خبراء أن يؤثر هذا القرار على المالية العامة الأمريكية، خاصة أن إدارة ترمب كانت تعتمد على إيرادات هذه الرسوم لتعويض جزء من التخفيضات الضريبية التي أُقرت ضمن حزمة الضرائب والإنفاق في يوليو الماضي.

المصدر: بلومبيرغ + رويترز