النائب فراس حمدان من بعبدا: الرئيس عون حريص على إجراء الانتخابات في موعدها

استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا، النائب فراس حمدان الذي قال بعد اللقاء: “ناقشنا التحديات التي يواجهها لبنان، وأجرينا تقييماً لحجمها وللإنجازات التي تحقّقت في ظلّ وجود رئيسي الجمهورية والحكومة”.

أضاف: “تطرّقنا إلى ملف القطاع العام والزيادات التي تتطلّب موافقة مجلس النواب، وتمنّينا فتح دورة استثنائية بين 1 آذار و15 منه لإقرار قانون الزيادات، لأننا بحاجة إلى جلسة تشريعية لإقرار هذا الأمر”.

ختم: “أكّدنا أن إجراء الانتخابات من دون ميغاسنتر ومن دون تصويت المغتربين لـ128 نائباً، يُعدّ غير قانوني وغير ديموقراطي. نقلت هذا الموقف إلى رئيس الجمهورية، الذي شدّد بدوره على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام