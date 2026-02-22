حزب الله وجمهور المقاومة يشيعون الشهيد الجريح علي بزي في الغبيري

شيّع حزبُ الله وجمهورُ المقاومةِ الشهيدَ الجريح علي محمد بزي في روضةِ شهداءِ المقاومةِ الإسلامية في الغبيري.

وأقيمت المراسمُ التكريميةُ للشهيدِ على وقعِ عزفِ الفرقةِ الموسيقيةِ لكشافةِ الإمامِ المهدي (عج)، وأدت فرقةٌ عسكريةٌ العهدَ والقسمَ بالمضيِّ على دربِ الجهادِ والمقاومة، ثُم أقيمت الصلاةُ على جثمانِه الطاهر، بمشاركةِ عضوي كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبينِ حسن فضل الل وأمين شري، وعضوِ كتلةِ التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون وفعالياتٍ وعلماءِ دينٍ وعوائلِ شهداء.

وانطلقت مسيرةٌ حاشدةٌ من خيمةِ الحوراءِ زينبَ (ع)، رددَ فيها المشاركون الهتافاتِ الحسينيةَ والمناصرةَ للمقاومة، قبلَ أن يوارى الشهيدُ في ثرى روضةِ الشهداء.

