الأحد   
   22 02 2026   
   4 رمضان 1447   
   بيروت 20:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    حزب الله وجمهور المقاومة يشيعون الشهيد الجريح علي بزي في الغبيري

    شيّع حزبُ الله وجمهورُ المقاومةِ الشهيدَ الجريح علي محمد بزي في روضةِ شهداءِ المقاومةِ الإسلامية في الغبيري.

    وأقيمت المراسمُ التكريميةُ للشهيدِ على وقعِ عزفِ الفرقةِ الموسيقيةِ لكشافةِ الإمامِ المهدي (عج)، وأدت فرقةٌ عسكريةٌ العهدَ والقسمَ بالمضيِّ على دربِ الجهادِ والمقاومة، ثُم أقيمت الصلاةُ على جثمانِه الطاهر، بمشاركةِ عضوي كتلةِ الوفاء للمقاومة النائبينِ حسن فضل الل وأمين شري، وعضوِ كتلةِ التنمية والتحرير النائب أشرف بيضون وفعالياتٍ وعلماءِ دينٍ وعوائلِ شهداء.

    وانطلقت مسيرةٌ حاشدةٌ من خيمةِ الحوراءِ زينبَ (ع)، رددَ فيها المشاركون الهتافاتِ الحسينيةَ والمناصرةَ للمقاومة، قبلَ أن يوارى الشهيدُ في ثرى روضةِ الشهداء.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    تقرير مصور | حزب الله وعائلة الشهيد حسين محمد ياغي يتقبلون التعازي في بعلبك

    تقرير مصور | حزب الله وعائلة الشهيد حسين محمد ياغي يتقبلون التعازي في بعلبك

    تقرير مصور | مبادرات التكافل الاجتماعي تنشط في القرى الحدودية

    تقرير مصور | مبادرات التكافل الاجتماعي تنشط في القرى الحدودية

    النائب حسين الحاج حسن: استمرار الغارات الإسرائيلية يشكّل تمادياً في العدوان واستهدافاً للمدنيين

    النائب حسين الحاج حسن: استمرار الغارات الإسرائيلية يشكّل تمادياً في العدوان واستهدافاً للمدنيين