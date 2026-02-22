عراقجي: لن نقبل بتخصيب صفر بالمئة واحتمال لقاء ويتكوف الخميس في جنيف

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن بلاده لن تقبل بنسبة تخصيب “صفر بالمئة”، مؤكدًا في الوقت نفسه إمكانية التوصل إلى حل وسط بشأن هذا الملف، وذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة CBS الأميركية.

وفي ما يتعلق بملف التخصيب، شدد عراقجي على أن “التخصيب حق مشروع لنا، ولن نقبل بنسبة تخصيب صفر بالمئة”، مضيفًا: “مع ذلك يمكن التوصل إلى حل وسط بشأن هذا الملف”، ومؤكدًا أن طهران “تتفاوض حصراً حول الملف النووي”.

وفي ما يخص خيار الدبلوماسية، قال إن “الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتبديد المخاوف النووية الأميركية”، معتبرًا أنه “إذا كانوا يريدون إيجاد حل للبرنامج النووي الإيراني السلمي، فالدبلوماسية هي المسار الوحيد”.

وحول التحركات العسكرية، أوضح عراقجي أنه “لا توجد حاجة لأي انتشار أو تموضع عسكري”، مضيفًا أن “هذه الإجراءات لن ترهبنا”.

وفي شأن مسودة الاتفاق، أشار إلى أن العمل جارٍ حاليًا على أبعاد ومسودة الاتفاق، لافتًا إلى أنه “من المحتمل أن ألتقي بستيفن ويتكوف يوم الخميس المقبل في جنيف”.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن فرص النجاح متاحة، معتبرًا أن “الوصول إلى اتفاق مع واشنطن أمر متاح وفي المتناول، بل إن بعض جوانب هذا الاتفاق قد تكون أفضل من اتفاق عام 2015”.

المصدر: موقع المنار