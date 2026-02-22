قوى الامن: أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها

“في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، بغية الحدّ من الجرائم على اختلافها وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللبنانية، بتاريخ 18-2-2026 ادّعى المواطن ح. غ. (مواليد 1950، لبناني) أنّ مجهولًا أقدم على الدخول إلى منزله، وسرق من داخل الخزنة فيه مصاغًا ذهبيًّا بقيمة حوالى 200 ألف دولار أميركي.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الميدانية المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت إحدى دوريّاتها، وفي خلال ساعات من كشف هوية السارق، وهو ابنة المدّعي، حيث تمّ توقيفها في منزل أحد أقاربها، وهي تدعى:

ف. غ. (مواليد 1982، لبنانية)

بتفتيشها ضبط بحوزتها 10 أونصات ذهبية، 15 ليرة ذهبية، حَلَق وسوار من الذهب، وقطع ذهبية مختلفة.

أجري المقتضى القانوني بحقّها، وسلّمت مع المضبوطات إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختصّ”.