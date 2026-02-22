الأحد   
   22 02 2026   
   4 رمضان 1447   
   بيروت 15:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    قوى الامن: أقدمت على سرقة مصاغ والدها بقيمة 200 ألف دولار وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها

      صــدر عــن المديريّــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة

      البلاغ التّالي:

      “في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي، بغية الحدّ من الجرائم على اختلافها وتوقيف مرتكبيها على جميع الأراضي اللبنانية، بتاريخ 18-2-2026 ادّعى المواطن ح. غ. (مواليد 1950، لبناني) أنّ مجهولًا أقدم على الدخول إلى منزله، وسرق من داخل الخزنة فيه مصاغًا ذهبيًّا بقيمة حوالى 200 ألف دولار أميركي.

      بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات الميدانية المكثّفة التي قامت بها شعبة المعلومات، تمكّنت إحدى دوريّاتها، وفي خلال ساعات من كشف هوية السارق، وهو ابنة المدّعي، حيث تمّ توقيفها في منزل أحد أقاربها، وهي تدعى:

      ف. غ. (مواليد 1982، لبنانية)

      بتفتيشها ضبط بحوزتها 10 أونصات ذهبية، 15 ليرة ذهبية، حَلَق وسوار من الذهب، وقطع ذهبية مختلفة.

      أجري المقتضى القانوني بحقّها، وسلّمت مع المضبوطات إلى القطعة المعنية بناء على إشارة القضاء المختصّ”.

      مواضيع ذات صلة

      مفرزة استقصاء بيروت توقف 15 شخصًا وتضبط 299 آلية مخالفة خلال أسبوع

      مفرزة استقصاء بيروت توقف 15 شخصًا وتضبط 299 آلية مخالفة خلال أسبوع

      قوى الامن: توقيف شخص سرق مبلغاً من مطعم في البترون

      قوى الامن: توقيف شخص سرق مبلغاً من مطعم في البترون

      قوى الأمن : فصيلة الدامور أوقفت سارقي أدوات كهربائية من مستودع

      قوى الأمن : فصيلة الدامور أوقفت سارقي أدوات كهربائية من مستودع