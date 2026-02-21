رودريغز: نحن نبني فنزويلا أكثر ديمقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية

قالت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، إنها تعمل على بناء “فنزويلا أكثر ديمقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية” خلال خطاب ألقته عبر التلفزيون الرسمي.

وقالت رودريغيز، بعد يوم من إقرار قانون العفو التاريخي الذي سيفرج بموجبه عن مئات السجناء السياسيين، “اليوم، نحن نبني فنزويلا أكثر ديمقراطية وأكثر عدلا وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع”.

وتعهّدت رودريغيز التي خلفت الرئيس نيكولاس مادورو بعد اعتقاله خلال عملية أمريكية في 3 كانون الثاني/يناير في كراكاس، إقرار قانون العفو تحت ضغط من الولايات المتحدة.

وبحسب منظمة “فورو بينال” غير الحكومية، فقد أطلق سراح 448 سجينًا سياسيًا مذ أعلنت الحكومة المؤقتة عمليات إطلاق سراح مشروطة مطلع كانون الثاني/يناير، لكنّ 650 آخرين ما زالوا يقبعون في السجون الفنزويلية.

المصدر: وكالة يونيوز