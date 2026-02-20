السودان | السودانيون يحتفلون بعودة الأجواء الرمضانية إلى الخرطوم بعد عامين من الحرب

عاد مشهد الإفطار الجماعي إلى شوارع الخرطوم مع حلول أول أيام شهر رمضان، في مشهد يعكس عودة الحياة تدريجياً إلى العاصمة السودانية بعد نحو عامين من الحرب.

في ساحة مسجد السيدة السنهوري، تجمع عشرات الرجال حول موائد أُعدّت في الهواء الطلق، حيث تولى متطوعون إعداد الوجبات والمشروبات داخل مطبخ عام تابع للمسجد. وحملت الأطباق إلى الساحة قبل أذان المغرب، في أول إفطار جماعي يُقام هناك منذ اندلاع القتال في نيسان/أبريل 2023.

العاصمة، التي تضم مدن الخرطوم وأم درمان وبحري، عانت من معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع، قبل أن يستعيدها الجيش في آذار/مارس الماضي. أحياء بأكملها كانت محاصرة، وأخرى تضررت بشدة جراء الاشتباكات عبر ضفتي النيل.

عودة الإفطار الجماعي عكست شعوراً بالارتياح بين السكان بعد أشهر طويلة من النزوح والخوف. الشوارع امتلأت مجدداً بالعائلات العائدة، وتزايد عدد الأسر التي تجتمع لتناول الإفطار مع الجيران مقارنة بالعام الماضي، حين كان الحضور محدوداً للغاية في بعض الأحياء.

ورغم توفر السلع في الأسواق، لا تزال الأزمة الاقتصادية تثقل كاهل السكان، مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة وتدهور قيمة العملة المحلية، ما جعل الأسعار تفوق قدرة كثيرين. ومع ذلك، برزت مبادرات تضامن مجتمعي، من بينها المطابخ المشتركة التي توفر وجبات للصائمين.

وفي أم درمان، بدت الأجواء مختلفة هذا العام، مع عودة عشرات العائلات إلى منازلها واستئناف العادات الرمضانية التقليدية، بعد أن كان السكان في العام الماضي يعيشون على وقع القلق من الرصاص والقذائف.

ورغم استمرار القتال في مناطق أخرى من البلاد، لا سيما في إقليم كردفان، حيث تتواصل هجمات بطائرات مسيّرة، فإن كثيرين يعبّرون عن أملهم في أن يشكل رمضان هذا العام بداية مرحلة أكثر استقراراً، بعدما استعادت الخرطوم جزءاً من هدوئها المفقود.

