لبنان

مسؤول “حزب الله” في صيدا استقبل وفد الجبهة الشعبية وتأكيد “تضافر الجهود لمواجهة التحديات”

إستقبل مسؤول قطاع صيدا في “حزب الله” الشيخ زيد ضاهر في مركز الحزب في صيدا، وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة عضو اللجنة المركزية أبو علي حمدان، في حضور مسؤول شعبة عين الحلوة علي الزينو.

وقدم الوفد، بحسب بيان للحزب، “التبريكات بالشهداء على طريق القدس الذين ارتقوا منذ انتهاء العدوان على لبنان وحتى اليوم”، وشكر للحزب “مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته”.

كما استعرض المجتمعون الأوضاع في المخيمات على كافة المستويات، لاسيما ملف الأونروا والوضع الاجتماعي داخل مخيم عين الحلوة.

وحيوا “صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته المظفرة في قطاع غزة والضفة الغربية الذين يسطرون الملاحم والبطولات يوميا ليكونوا الحجة على كل الساكتين على ظلم هذا الشعب المضحي”.

وأكدوا “ضرورة تضافر الجهود المخلصة من أجل خدمة الشعوب المستضعفة ومواجهة التحديات وفي مقدمتها محاولات تصفية القضية الفلسطينية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام