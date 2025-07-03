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   7 محرم 1447   
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    لبنان

    وفد من حزب الله جال على رؤساء بلديات منطقة شرق صيدا

      واصل وفد حزب الله برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر جولته التي بدأها منذ ايام على رؤساء بلديات منطقة شرق صيدا في جنوب لبنان.

      وقد تم خلال تلك اللقاءات تقديم التهنئة لرؤساء البلديات لفوزهم في الانتخابات الأخيرة، كما تم البحث في قضايا إنمائية ومشكلات تعانيها البلديات وسبل التعاون والتنسيق لما فيه مصلحة الأهالي.

      وشملت الجولة كلًا من رؤساء بلديات: كفرجرة، القرية، لبعا، كرخا، المعمرية، الحجة، طنبوريت، المجيدل، مجدليون، بقسطا وكفريا.

      وشكر الجميع للوفد زيارته وتهنئته، مؤكدين “التعاون بين كل ّمكونات المجتمع لما فيه مصلحة أهلنا”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام