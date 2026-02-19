الهند | ماكرون: فرنسا لا تزال في سباق الذكاء الاصطناعي وتدعو إلى “خوارزميات شفافة”

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة إلى العاصمة الهندية نيودلهي أن فرنسا ما زالت حاضرة في سباق تطوير الذكاء الاصطناعي، رغم تأخرها عن الولايات المتحدة والصين، مشددًا على ضرورة بناء نموذج أوروبي–هندي مستقل في هذا المجال.

وجاءت تصريحات ماكرون خلال مشاركته في لقاءات أكاديمية وعلمية رفيعة المستوى في حرم معهد عموم الهند للعلوم الطبية (AIIMS)، حيث التقى طلابًا هنودًا درسوا في فرنسا، ودعا مزيدًا من الطلبة إلى الالتحاق بالجامعات ومراكز الأبحاث الفرنسية.

وقال ماكرون إن بلاده لا تطالب بالتنظيم لمجرد التنظيم، ولا تسعى إلى فرض قيود على الملكية الفكرية، لكنها تطالب بالشفافية الكاملة في عمل الخوارزميات على منصات التواصل الاجتماعي. وأضاف أن الحديث عن حرية التعبير يفقد معناه إذا لم يكن المستخدمون على دراية بكيفية توجيههم عبر المحتوى، خصوصًا عندما يقودهم ذلك من خطاب كراهية إلى آخر، مؤكدًا الحاجة إلى مسار شفاف ونوع من “النظام العام” في الفضاء الرقمي.

وفي ما يتعلق بالتعاون الأكاديمي، شدد الرئيس الفرنسي على أن الطلاب الهنود الذين يختارون فرنسا سيحصلون على تعليم عالي المستوى وإمكانية الوصول إلى منظومة بحثية متكاملة تقوم على تخصصات متداخلة، معتبرًا أن الشراكة العلمية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار.

كما أشار ماكرون إلى أن فرنسا والهند، وكذلك أوروبا عمومًا، تتشارك الرغبة في عدم الاعتماد الكامل على النموذجين الأمريكي أو الصيني في التكنولوجيا المتقدمة، بل تسعى إلى تطوير نموذج أوسع تكون فيه شريكًا في صياغة الحلول العالمية.

وأوضح أن التنافس في مجال الذكاء الاصطناعي يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية: قدرات الحوسبة، والمواهب، ورأس المال، مضيفًا أن توفير طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية يُعد عاملًا حاسمًا في هذا السباق. وختم بالتأكيد على أن فرنسا، رغم تأخرها عن الولايات المتحدة والصين، لا تزال في المنافسة وتسعى إلى تعزيز موقعها عبر الاستثمار في الموارد والبنية التحتية والبحث العلمي.

المصدر: وكالة يونيوز