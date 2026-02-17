الثلاثاء   
    لبنان

    الجيش اللبناني: الحادثة في بيروت ناتجة من تدافع بين المتظاهرين والعناصر

      صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: “تداول بعض وسائل الإعلام خبرا عن تعرض الجيش لعدد من الصحافيين ومنعهم من تنفيذ مهامهم أثناء تغطية احتجاجات شعبية في مدينة بيروت.

      توضح قيادة الجيش أن الوحدات العملانية تقوم بواجبها للحفاظ على الأمن خلال الاحتجاجات بما يضمن حرية التعبير، وأن الحادثة ناتجة من تدافع بين المتظاهرين وعناصر الجيش.

      كما تؤكّد القيادة احترامها لجميع وسائل الإعلام والصحافيين والمراسلين، وتقديرها لدورهم.

      وكذلك، تهيب بالمواطنين والصحافيين عدم عرقلة عمل الجيش، والتقيد بتوجيهات عناصره من أجل تسهيل مهمتهم، وتُشدد على ضرورة الالتزام بسلمية الاحتجاجات في ظل ما يشهده لبنان من ظروف استثنائية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

