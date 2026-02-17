النائب حسين الحاج حسن: لا لتعديل قانون الانتخاب والسيادة تتحقق بوقف العدوان والانسحاب

اعتبر رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن أن رأي هيئة التشريع والاستشارات حول قانون الانتخابات يخالف النص النافذ الذي يحصر الدائرة 16 بالمغتربين لانتخاب ستة نواب في الخارج، مؤكداً التمسك بإجراء الانتخابات وفق القانون الحالي، وهو الموقف الذي يتقاطع مع رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وخلال لقاءين نظّمتهما العلاقات العامة في حزب الله في الهرمل وبلدة القصر، شدد الحاج حسن على أن أي تعديل يهدف إلى انتخاب المغتربين لـ128 نائباً يشكل مخالفة للقانون، كما انتقد ما وصفه بعدم تحقق بسط سيادة الدولة جنوب الليطاني، معتبراً أن السيادة تبدأ بوقف العدوان والانسحاب من الأراضي المحتلة وعودة الأسرى وإعادة الإعمار وإقرار استراتيجية أمن وطني.

المصدر: موقع المنار