ملف جيفري إبستين.. زلزال سياسي يختبر بنية السلطة الأمريكية ويعمّق الاستقطاب الحزبي

تحوّلت قضية جيفري إبستين، المموّل والوسيط الأمريكي المتهم في سلسلة جرائم جنسية ضد قاصرات وقضايا الاتجار بالجنس، إلى أحد أكثر الملفات السياسية والاجتماعية إثارة للجدل والانتقاد على المستوى الدولي خلال السنوات الأخيرة.

وبعد وفاة إبستين عام 2019 داخل محبسه، تراجع الزخم الإعلامي والقانوني المحيط بالقضية نسبياً، قبل أن تعود بقوة إلى الواجهة في أواخر عام 2025 وبداية عام 2026.

وجاءت عودة الملف عقب تشريعات أمريكية ألزمت وزارة العدل بكشف ملايين الوثائق المرتبطة بالقضية خلال عام 2026، ما أحدث صدمة سياسية داخل الولايات المتحدة، وارتدادات واسعة في أوروبا وعموم المجتمع الدولي، نظراً لما تحمله الوثائق من أبعاد تمسّ شخصيات نافذة وعلاقات عابرة للحدود.

وامتد تأثير القضية بأبعادها السياسية والاجتماعية والحقوقية إلى بنية النظام السياسي الأمريكي، ومستقبل دونالد ترامب السياسي، كما طال النقاش النخب الأوروبية وعلاقات الولايات المتحدة مع شركائها الدوليين.

وشكّل ملف إبستين لحظة كاشفة لطبيعة توازنات السلطة داخل الولايات المتحدة، ليس باعتباره قضية جنائية فحسب، بل بوصفه اختباراً فعلياً لصلابة النظام السياسي في مواجهة فضيحة تمسّ دوائر المال والنفوذ. إذ أعاد الكشف المتتابع عن وثائق وعلاقات اجتماعية وسياسية طرح أسئلة جوهرية حول تداخل الثروة بالسياسة، وحدود الشفافية، واستقلالية مؤسسات العدالة، في سياق استقطاب حزبي غير مسبوق.

سياسياً، أسهمت القضية في تعميق الانقسام بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعدما تحوّل الملف إلى مادة سجال داخل الكونغرس ووسائل الإعلام. وسعى كل طرف إلى توظيف المعطيات الجديدة لإحراج خصومه أو التشكيك في نزاهتهم، ما عزّز مناخ الشك العام تجاه النخب السياسية، ووسّع الفجوة بين المؤسسة الحاكمة والقاعدة الشعبية، لا سيما في ظل تصاعد الخطاب الشعبوي الذي قدّم القضية باعتبارها دليلاً على “نفاق الطبقة السياسية”.

أما في ما يتعلق بدونالد ترامب، فقد شكّل الملف عنصر ضغط سياسي متجدداً، نظراً لوجود علاقات اجتماعية سابقة جمعته بإبستين في تسعينيات القرن الماضي. ورغم عدم صدور أي إدانة قانونية بحقه في هذا السياق، فإن إعادة تداول الصور والمراسلات القديمة في لحظة انتخابية حساسة جعلت القضية مادة حاضرة في الحملات الإعلامية والسياسية.

وفي المقابل، سعى ترامب إلى تحويل مسار السجال باتجاه اتهام خصومه باستغلال الملف لأغراض انتخابية، في مشهد يعكس طبيعة المعركة الخطابية الحادة داخل النظام السياسي الأمريكي.

للاطلاع على كامل الدراسة، اضغط هنا.

المصدر: مركز الاتحاد للابحاث والتطوير