‏الشيخ علي الخطيب للمنار: الدبلوماسية لم تمنع كيان الإحتلال من العدوان على ⁧‫لبنان‬⁩ ويجب الاستفادة من عوامل القوة لمساندة العمل الدبلوماسي

في مقابلة خاصة لقناة المنار ضمن برنامج بين قوسين اكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب ان الدبلوماسية لم تمنع كيان الإحتلال من العدوان على ⁧‫لبنان‬⁩ ويجب الاستفادة من عوامل القوة لمساندة العمل الدبلوماسي

كما اكد الشيخ الخطيب هناك جهات داخلية وخارجية تعمل لتأجيل الانتخابات والرئيس بري سيأتي رئيساً لمجلس النواب شاؤوا أم أبوا

وعلى صعيد آخر رأى الشيخ الخطيب الجيش اللبناني هو جيش وطني وعلى الحكومة العمل بإيجابية وتخطي السلبيات

اما بالنسبة للحكومة اللبنانية فقال الشيخ الخطيب : حريصون على أن تقوم الحكومة بدورها بتحقيق مصالح لبنان لكن حتى الآن لم يكن دورها إيجابياً بالقدر المطلوب

المصدر: موقع المنار