لقاء الأحزاب في الشمال يؤكد أن حماية السيادة لا تنفصل عن حماية الإنسان

اعتبر لقاءُ الأحزابِ والقوى والشخصياتِ الوطنية في الشمال خلالَ اجتماعٍ له في بلدة بنهران – الكورة أن حمايةَ السيادةِ لا تنفصلُ عن حمايةِ الإنسان وأنَ الدفاعَ عن الوطنِ يوازيهِ واجبُ الدفاعِ عن كرامةِ المواطنِ وحقِه في العيشِ الكريم. وتوقّفَ اللقاءُ عندَ الأوضاعِ الإنسانيةِ الصعبةِ لا سيما في مدينةِ طرابلس داعياً الدولةَ إلى تحمّلِ مسؤولياتِها الكاملةِ في وضعِ خطةٍ إسكانيةٍ وتنمويةٍ عادلةٍ تعيدُ الاعتبارَ للمدينةِ وأحيائِها المهمّشةِ وتَحمي أبناءَها.

واعربَ اللقاءُ عن تضامنِه الكاملِ مع أبناءِ القرى والبلداتِ المتضررةِ جراءَ الاعتداءاتِ والانتهاكاتِ الصهيونيةِ المستمرة مشدداً على أهميةِ تعزيزِ التنسيقِ الوطني ضمنَ رؤيةٍ دفاعيةٍ شاملةٍ تَحمي الوطنَ وتُحصّنُ وحدتَه الداخلية.

المصدر: موقع المنار