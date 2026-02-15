الأحد   
   15 02 2026   
   26 شعبان 1447   
   بيروت 17:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    لقاء الأحزاب في الشمال يؤكد أن حماية السيادة لا تنفصل عن حماية الإنسان

    اعتبر لقاءُ الأحزابِ والقوى والشخصياتِ الوطنية في الشمال خلالَ اجتماعٍ له في بلدة بنهران – الكورة أن حمايةَ السيادةِ لا تنفصلُ عن حمايةِ الإنسان وأنَ الدفاعَ عن الوطنِ يوازيهِ واجبُ الدفاعِ عن كرامةِ المواطنِ وحقِه في العيشِ الكريم. وتوقّفَ اللقاءُ عندَ الأوضاعِ الإنسانيةِ الصعبةِ لا سيما في مدينةِ طرابلس داعياً الدولةَ إلى تحمّلِ مسؤولياتِها الكاملةِ في وضعِ خطةٍ إسكانيةٍ وتنمويةٍ عادلةٍ تعيدُ الاعتبارَ للمدينةِ وأحيائِها المهمّشةِ وتَحمي أبناءَها.

    واعربَ اللقاءُ عن تضامنِه الكاملِ مع أبناءِ القرى والبلداتِ المتضررةِ جراءَ الاعتداءاتِ والانتهاكاتِ الصهيونيةِ المستمرة مشدداً على أهميةِ تعزيزِ التنسيقِ الوطني ضمنَ رؤيةٍ دفاعيةٍ شاملةٍ تَحمي الوطنَ وتُحصّنُ وحدتَه الداخلية.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    تقرير مصور | طرابلس تكرم شهداءها على طريق القدس

    تقرير مصور | طرابلس تكرم شهداءها على طريق القدس

    تقرير مصور | حزب الله يدعو الدولة لممارسة دورها بمواجهة انتهاكات الاحتلال

    تقرير مصور | حزب الله يدعو الدولة لممارسة دورها بمواجهة انتهاكات الاحتلال

    تقرير مصور | وزيرة البيئة تشرف على اخذ عينات للمبيدات الاسرائيلية من عيتا الشعب

    تقرير مصور | وزيرة البيئة تشرف على اخذ عينات للمبيدات الاسرائيلية من عيتا الشعب