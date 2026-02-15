قاسم هاشم: لاعتماد لغة الاعتدال لحماية الوطن من المشروع الإسرائيلي

اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم، خلال لقائه وفودًا في بلدة شبعا جنوب لبنان الأحد، أن “الأجواء السياسية الحالية تتطلب اعتماد لغة الحكمة والاعتدال لحماية الوطن من المشروع الإسرائيلي الذي يستمر بعدوانه بأشكاله المتعددة، ولم تكبح جماحه القرارات الدولية ولا ميكانيزم التفاهم الأخير”، وتابع: “لذلك فإن وحدة الموقف الداخلي التي أكد عليها دولة الرئيس نبيه بري دائمًا أفضل السبل لإخراج لبنان من أزماته وتحصينه، في ظل ما يتعرض له من تهديد وتهويل، ومع ما يجري من تطورات ومتغيرات قد تهدد الاستقرار العام”.

وقال هاشم إن “الأجواء السائدة حول الانتخابات النيابية والتشكيك بها وضع حدًا لها دولة الرئيس نبيه بري من خلال ترشيحه كأول مرشح، ليؤكد لمن لم يقتنع بأن الانتخابات في موعدها وفق القانون النافذ حاصل”، وتابع أن “الإشارة أطلقها دولة الرئيس التزامًا بما أعلنه مرارًا أن المسار الدستوري والقانوني هو الأساس الحاكم للمؤسسات الدستورية وانتظام الحياة السياسية”.

وأضاف هاشم “أمام ما يتعرض له الجنوب ومناطقه الحدودية من اعتداءات لم تتوقف بعد، فإن المطلوب من الحكومة الإيفاء بالوعود التي أعلنها رئيسها نواف سلام خلال زيارته للجنوب”، وتابع: “ما الترحيب والاستقبال الطيب الذي بادر به أبناء الجنوب للوفد الحكومي إلا تأكيدًا على التزامهم بالثوابت والخيارات الوطنية وتمسكهم بأرضهم مهما كان حجم الضغوطات والتحديات، وهذا ما يؤمّن الحماية الوطنية ليبقى وطن الكرامة والسيادة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام