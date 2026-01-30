الجمعة   
    لبنان

    قاسم هاشم: المسار القانوني لإجراء الانتخابات النيابية في وقتها قائم

      أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم أن “المسار القانوني لإجراء الانتخابات النيابية في وقتها لا يزال قائما وفق المهل الدستورية”.

      وأوضح هاشم في حديث له الجمعة أن “وزير الداخلية قام بواجبه لناحية الدعوة إلى الاستحقاق الانتخابي”، معتبرا أن “المرحلة المقبلة وما قد يطرأ فيها من مستجدات هو ما سيحدد المسار النهائي للانتخابات”.

      وأشار هاشم إلى أن “الحديث عن تأجيل تقني لبضعة أشهر يطرح بهدف إتاحة مشاركة المغتربين”.

      وشدد هاشم على أن “كتلة التنمية والتحرير مصرة على إجراء الانتخابات في موعدها، لكنها منفتحة على مناقشة أي اقتراح قانون يطرح تحت قبة البرلمان”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

