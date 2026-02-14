السبت   
    تقارير مصورة

    إحياء الذكرى 47 لانتصار الثورة الإسلامية الإيرانية…فعاليات ثقافية وسياسية في الغبيري وبيروت

    أقامت بلدية الغبيري ندوة فكرية في مركزها الصحي والاجتماعي، بالتنسيق مع مراكز الإمام الخميني الثقافية والقطاع الرابع لـحزب الله في بيروت، بمشاركة المستشار الثقافي الإيراني السابق السيد كميل باقر زاده، إحياءً للذكرى السابعة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وتناولت الندوة أبعاد الثورة وانعكاساتها على الواقع الإسلامي الحالي، بحضور عدد من الشخصيات والفعاليات.

    وفي سياق متصل، أقيمت في بيروت ندوة سياسية بعنوان “قضية فلسطين في وجدان الإمام الخميني”، شارك فيها الوزير السابق مصطفى بيرم والمستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان محمد رضا مرتضوي، حيث شددت الكلمات على أن فلسطين تبقى القضية الأساسية والبوصلة الرئيسة للمجتمع الإسلامي، مؤكدة الالتزام بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

    المصدر: موقع المنار

    تقرير مصور | البقاع الغربي يحتفل بولادة الإمام المهدي (عج) بفعاليات دينية وثقافية

    تقرير مصور | يوم صحي مجاني في مستشفى الشهيد الشيخ راغب حرب

    جنيف تستضيف جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران برعاية عُمانية

