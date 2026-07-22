الذهب قرب ذروة أسبوعين قبل قرار الفائدة الأمريكية الأسبوع المقبل

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من أسبوعين بدعم من عمليات ‌الشراء الفنية، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأسبوع المقبل بحثا عن مؤشرات بشأن توقعات أسعار الفائدة، ويتابعون عن كثب صراع الشرق الأوسط.



وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4113.73 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 0123 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له منذ 10 يوليو تموز. وقفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم أغسطس آب 1.1 بالمئة إلى 4119.1 دولار.



وغيرت ناقلتا نفط كانتا تنقلان خاما سعوديا إلى آسيا مسارهما في البحر الأحمر أمس الثلاثاء بعد تهديدات من حركة انصار الله اليمنية، حيث عطل توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط حركة الملاحة عبر اثنين من أهم الممرات الحيوية للطاقة في العالم.