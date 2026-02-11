الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 16:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    النخالة وجه رسالتي تهنئة إلى الإمام السيد علي الخامنئي والرئيس بزشكيان في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

      وجّهَ الأمينُ العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، رسالتي تهنئةٍ إلى كلٍّ من الإمام السيد علي الخامنئي، ورئيسِ الجمهوريةِ مسعود بزشكيان في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية. وأكد النخالة في رسالتيهِ اعتزازَه بهذه المناسبةِ الوطنية، مشيدًا بمسيرةِ الثورةِ الإسلاميةِ وما قدّمتهُ من نموذجٍ في الثباتِ والصمودِ رغمَ التحدياتِ والضغوط. كما نوّهَ بالدورِ الذي تؤديهِ الجمهوريةُ الإسلاميةُ في دعمِ الشعبِ الفلسطيني ومقاومتِه، ومواقفِها المستمرةِ في مواجهةِ الطغيانِ الدولي والمشروعِ الصهيوني. وأشار إلى أنَ إيرانَ، بقيادتها، ما زالت تقفُ شامخةً في وجهِ التحديات، مؤكّدًا تقديرَ الشعبِ الفلسطيني لمواقفِها السياسيةِ ودعمِها المتواصلِ على مختلفِ المستويات.

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      الرئيس الإيراني: نرفض التدخل الخارجي ونمضي نحو ترسيخ الأمن بالمنطقة

      الرئيس الإيراني: نرفض التدخل الخارجي ونمضي نحو ترسيخ الأمن بالمنطقة

      ألمانيا: وزارة الخارجية: خطة “إسرائيل” بشأن الضفة الغربية خطوة باتجاه الضم الفعلي

      ألمانيا: وزارة الخارجية: خطة “إسرائيل” بشأن الضفة الغربية خطوة باتجاه الضم الفعلي

      إصابة طفل وامرأة جراء احتراق خيمة نازحين في مخيم جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة

      إصابة طفل وامرأة جراء احتراق خيمة نازحين في مخيم جنوب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة