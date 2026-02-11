النخالة وجه رسالتي تهنئة إلى الإمام السيد علي الخامنئي والرئيس بزشكيان في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية

وجّهَ الأمينُ العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، رسالتي تهنئةٍ إلى كلٍّ من الإمام السيد علي الخامنئي، ورئيسِ الجمهوريةِ مسعود بزشكيان في ذكرى انتصار الثورة الاسلامية. وأكد النخالة في رسالتيهِ اعتزازَه بهذه المناسبةِ الوطنية، مشيدًا بمسيرةِ الثورةِ الإسلاميةِ وما قدّمتهُ من نموذجٍ في الثباتِ والصمودِ رغمَ التحدياتِ والضغوط. كما نوّهَ بالدورِ الذي تؤديهِ الجمهوريةُ الإسلاميةُ في دعمِ الشعبِ الفلسطيني ومقاومتِه، ومواقفِها المستمرةِ في مواجهةِ الطغيانِ الدولي والمشروعِ الصهيوني. وأشار إلى أنَ إيرانَ، بقيادتها، ما زالت تقفُ شامخةً في وجهِ التحديات، مؤكّدًا تقديرَ الشعبِ الفلسطيني لمواقفِها السياسيةِ ودعمِها المتواصلِ على مختلفِ المستويات.