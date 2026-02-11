وزارة التربية تعلن عن مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعام 2026

أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الاستاذ فادي يرق ، مذكرة إداريّة تتعلق بمواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعـــام 2026، وجاء فيها :
أولاً : تقبل طلبات التلامذة المرشحين بمن فيهم التلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة للإمتحانات الرسمية للعام 2026، وفقاً للترتيب التالي:
التـــاريــخ
المدارس والثانويات
من 17 شباط ولغاية 24نيسان ضمناً
ثانويات رسمية (ثانوية عامة + متوسطة)
مدارس رسميّة (متوسّطة)
ثانويات خاصة (ثانوية عامة + متوسطة)
مدارس خاصة (متوسطة)
المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيّين دوام بعد الظهر
من 7 نيسان ولغاية 24 نيسان ضمناً
طلبات حرّة (ثانوية عامة + متوسطة)
ثانياً : تقبل طلبات الترشيح في المراكز التالية:
محافظة بيروت
المنطقة التربويّة في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية).
محافظة جبل لبنان
المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا
محافظة الشّمال
المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس
محافظة البقاع
المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.
محافظة بعلبك والهرمل
المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل – بعلبك
محافظة الجنوب
المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا
محافظة النّبطية
المنطقة التربوية في النبطية – النبطية
ثالثاً :
أ- يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.
ب – الرسم القانوني :40.000 ل.ل. (أربعون ألف ليرة لبنانيّة) لشهادة الثانوية العامة.
20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) للشهادة المتوسطة.
50.000 ل.ل. (خمسون ليرة لبنانية) طابع مالي عن كل مرشح.
ج- تدرج أسماء المرشحين حسب تسلسلها في اللوائح المدرسية بإستثناء أسماء الطلاب المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة بحيث تُدرج على لائحة منفردة.
د- يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.
رابعاً : لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة.
