    لبنان

    وزارة التربية تعلن عن مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعام 2026

      أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الاستاذ فادي يرق ، مذكرة إداريّة تتعلق بمواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعـــام 2026، وجاء فيها :

      أولاً : تقبل طلبات التلامذة المرشحين بمن فيهم التلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة للإمتحانات الرسمية للعام 2026، وفقاً للترتيب التالي:

      التـــاريــخ
      المدارس والثانويات

      من 17 شباط ولغاية 24نيسان ضمناً
      ثانويات رسمية (ثانوية عامة + متوسطة)

      مدارس رسميّة (متوسّطة)

      ثانويات خاصة (ثانوية عامة + متوسطة)

      مدارس خاصة (متوسطة)

      المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيّين دوام بعد الظهر
      من 7 نيسان ولغاية 24 نيسان ضمناً
      طلبات حرّة (ثانوية عامة + متوسطة)

      ثانياً : تقبل طلبات الترشيح في المراكز التالية:

      محافظة بيروت
      المنطقة التربويّة في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية).
      محافظة جبل لبنان
      المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا
      محافظة الشّمال
      المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس
      محافظة البقاع
      المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.
      محافظة بعلبك والهرمل
      المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل – بعلبك
      محافظة الجنوب​
      المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا
      محافظة النّبطية
      المنطقة التربوية في النبطية – النبطية

      ثالثاً :
      أ- يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.
      ب – الرسم القانوني :​40.000 ل.ل. (أربعون ألف ليرة لبنانيّة) لشهادة الثانوية العامة.
      20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) للشهادة المتوسطة.
      50.000 ل.ل. (خمسون ليرة لبنانية) طابع مالي عن كل مرشح.
      ج- تدرج أسماء المرشحين حسب تسلسلها في اللوائح المدرسية بإستثناء أسماء الطلاب المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة بحيث تُدرج على لائحة منفردة.
      د- يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.

      رابعاً : لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة.

      المصدر: موقع المنار