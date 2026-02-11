وزارة التربية تعلن عن مواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعام 2026

أصدر المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الاستاذ فادي يرق ، مذكرة إداريّة تتعلق بمواعيد قبول طلبات الترشيح للإمتحانات الرسمية للعـــام 2026، وجاء فيها :

أولاً : تقبل طلبات التلامذة المرشحين بمن فيهم التلامذة ذوي الإحتياجات الخاصة للإمتحانات الرسمية للعام 2026، وفقاً للترتيب التالي:

التـــاريــخ

المدارس والثانويات

من 17 شباط ولغاية 24نيسان ضمناً

ثانويات رسمية (ثانوية عامة + متوسطة)

مدارس رسميّة (متوسّطة)

ثانويات خاصة (ثانوية عامة + متوسطة)

مدارس خاصة (متوسطة)

المدارس المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيّين دوام بعد الظهر

من 7 نيسان ولغاية 24 نيسان ضمناً

طلبات حرّة (ثانوية عامة + متوسطة)

ثانياً : تقبل طلبات الترشيح في المراكز التالية:

محافظة بيروت

المنطقة التربويّة في بيروت وضواحيها- كورنيش المزرعة (ثانوية عبد الله العلايلي الرسمية).

محافظة جبل لبنان

المنطقة التربوية في جبل لبنان – بعبدا

محافظة الشّمال

المنطقة التربوية في الشمال – طرابلس

محافظة البقاع

المنطقة التربوية في البقاع – زحلة.

محافظة بعلبك والهرمل

المنطقة التربوية في بعلبك والهرمل – بعلبك

محافظة الجنوب​

المنطقة التربوية في الجنوب – صيدا

محافظة النّبطية

المنطقة التربوية في النبطية – النبطية

ثالثاً :

أ- يُحظر تقديم أكثر من طلب واحد تحت طائلة إلغاء الطلبات المقدمة.

ب – الرسم القانوني :​40.000 ل.ل. (أربعون ألف ليرة لبنانيّة) لشهادة الثانوية العامة.

20.000 ل.ل. (عشرون ألف ليرة لبنانية) للشهادة المتوسطة.

50.000 ل.ل. (خمسون ليرة لبنانية) طابع مالي عن كل مرشح.

ج- تدرج أسماء المرشحين حسب تسلسلها في اللوائح المدرسية بإستثناء أسماء الطلاب المرشحين ذوي الإحتياجات الخاصة بحيث تُدرج على لائحة منفردة.

د- يُرفض كل طلب لا يستوفي الشروط القانونية وكذلك الطلبات التي ترد بعد المهل المحددة.

رابعاً : لا تُقبل أية ملاحق ترِد بعد انتهاء فترة قبول الطلبات المحددة في هذه المذكرة.

المصدر: موقع المنار