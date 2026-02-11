الجيش اللبناني: عمليات دهم وتوقيف مواطنَين وضبط آلات لتصنيع المخدرات في بلدتَي بوداي وببنين

الأربعاء   
   11 02 2026   
   22 شعبان 1447   
   بيروت 14:36
Ar

    لبنان

      الجيش: عمليات دهم وتوقيف مواطنَين وضبط آلات لتصنيع المخدرات في بلدتَي بوداي – بعلبك وببنين – عكار



        صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

      “ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة بوداي – بعلبك، وأوقفت المواطن (ا.ش.) لإطلاقه النار بتواريخ سابقة، وضبطت آلات لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة منها.

      كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ببنين – عكار المواطن (ع.م.) لارتكابه جرائم مختلفة: إطلاق النار وإصابة عدّة أشخاص، السلب بقوة السلاح، فرض خوات، ترويج عملة مزورة.

      سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص”.