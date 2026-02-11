الجيش اللبناني: عمليات دهم وتوقيف مواطنَين وضبط آلات لتصنيع المخدرات في بلدتَي بوداي وببنين





صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

“ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدة بوداي – بعلبك، وأوقفت المواطن (ا.ش.) لإطلاقه النار بتواريخ سابقة، وضبطت آلات لتصنيع المخدرات وكمية كبيرة منها.



كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة ببنين – عكار المواطن (ع.م.) لارتكابه جرائم مختلفة: إطلاق النار وإصابة عدّة أشخاص، السلب بقوة السلاح، فرض خوات، ترويج عملة مزورة.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص”.