“مركز الخيام” في رسالة لمجلس حقوق الانسان: لكشف مصير لبنانيين مختطفين محتجزين لدى السلطات الإسرائيلية ووقف العدوان واغتيال المدنيين

أعلن “مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب” في مؤتمر صحافي عقده في مقره، نص الرسالة التي وجهها الى مجلس حقوق الانسان والمؤسسات الإنسانية في سياق الحملة الدولية للافراج عن المعتقلين اللبنانيين والفلسطينيين، حضره رئيس المركز محمد صفا والاسير المحرر أنور ياسين ومنسقة العلاقات في مؤسسة “تضامن” الدولية أسيل صبح ومديرة جمعية “درب الوفاء” هيام بكر ومهتمون.

وتلت المستشارة الحقوقية للمركز شهناز غياض الرسالة فقالت: “نتقدم إليكم بهذه الرسالة لإحاطتكم علما باحتجاز قوات الاحتلال الاسرائيلي لمواطنين لبنانيين، وذلك في سياق الحرب الاسرائيلية العدوانية على لبنان، وما يرافقها من تداعيات اجتماعية وإنسانية وقانونية. وتشير المعلومات المتوفرة لدينا، إلى قيام القوات الإسرائيلية باختطاف عدد من المواطنين اللبنانيين، والذي تم اختطافهم قبل وبعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في تشرين الثاني ٢٠٢٤”.

واضافت: “ان اختطاف مواطنين لبنانيين يعد انتهاكا لسيادة لبنان واعتداء على السلامة الشخصية لمواطنين آمنين ومخالفة للقانون الدولي والإنساني ولاتفاقية جنيف التي تحظر في المادة ٧٦ من نقل اللبنانيين المخطوفين من الأراضي اللبنانية المحتلة الى الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وتابعت: “أفادت عائلات المخطوفين لدى الاحتلال الاسرائيلي وشهادات غير مباشرة من معتقلين فلسطينيين، بوجود إصابات جسدية خطيرة بين بعض المخطوفين والمعتقلين، من دون توفر أي معلومات حول أوضاعهم الصحية أو ما إذا كانوا قد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة.”

وقالت: “إن قوات الاحتلال الاسرائيلي تنتهك بشكل فادح القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما:

أحكام اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في زمن النزاع المسلح والمادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف التي تنص على المعاملة الإنسانية للأشخاص المخطوفين وخاصة الجرحى والحظر المفروض على النقل القسري والاحتجاز ومنع التواصل مع الهيئات الإنسانية وذويهم.”

وأضافت: “نطالب بالنظر في تشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والمجازر المخالفة للقانون الدولي الإنساني والسماح لعودة الاهالي الى قراهم المدمرة وتقديم الدعم لاعادة بناء بيوتهم وتحميل اسرائيل المسؤولية.

وختمت: “نضع هذه الرسالة بين أيديكم، آملين اتخاذ ما ترونه مناسبا ومن ضمن صلاحياتكم ودوركم حفاظا على حقوق الإنسان وسيادة القانون الدولي والانساني، وذلك بمطالبة اسرائيل بالافراج الفوري عن المواطنين اللبنانيين المخطوفين وزيارة الصليب الاحمر الدولي لهم، واطمئنان عائلاتهم والتزاما باتفاق وقف العمليات العدائية على الأرض والإنسان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام