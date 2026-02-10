الثلاثاء   
   10 02 2026   
   21 شعبان 1447   
   بيروت 12:24
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    وزير الداخلية يتفقد مكاتب الترشيح ودائرة نفوس بيروت مع انطلاق مهلة الترشح لانتخابات ٢٠٢٦

      انطلقت اليوم مهلة تقديم تصاريح الترشيح للانتخابات النيابية للعام ٢٠٢٦، وسط استكمال التحضيرات الإدارية واللوجستية اللازمة لهذه المرحلة.

      وفي هذا الإطار، تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار قبل ظهر اليوم المكتب المخصص لاستقبال التصاريح في المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، ترافقه المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، للاطلاع على سير العمل والتحضيرات المرتبطة باستقبال طلبات الترشيح وتنظيم الإجراءات اللازمة.

      كما تفقد الوزير الحجار، ترافقه المديرة العامة للأحوال الشخصية بالتكليف رودينا مرعب دائرة نفوس بيروت، حيث اطلع على سير العمل فيها، مشددا على ضرورة “تسهيل إجراءات المواطنين وتسريع إنجاز معاملاتهم”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      اطلاق حملة المليون توقيع دعماً لحقوق الأسرى في سجون الاحتلال

      اطلاق حملة المليون توقيع دعماً لحقوق الأسرى في سجون الاحتلال

      الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان وسط صمت حكومي رسمي

      الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على لبنان وسط صمت حكومي رسمي

      وزير العمل محمد حيدر يتوجه إلى المغرب للمشاركة في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال

      وزير العمل محمد حيدر يتوجه إلى المغرب للمشاركة في المؤتمر العالمي السادس للقضاء على عمل الأطفال