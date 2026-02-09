وزير الداخلية يدين اختطاف قوات الاحتلال المواطن عطوي عطوي في بلدة الهبارية

استنكر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بشدّة “إقدام القوات الإسرائيلية على اختطاف المواطن عطوي عطوي من منزله في بلدة الهبارية”، وقال: “هذا التمادي مرفوض جملة وتفصيلا وهو يشكّل اعتداء صارخا على السيادة والأمن”.

وجدّد المطالبة بـ“تحرير جميع الأسرى اللبنانيين المعتقلين لدى إسرائيل”.

وكذلك، دان الوزير الحجار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي اللبنانية، والتي أدّت اليوم إلى استشهاد العنصر في قوى الأمن الداخلي حسن جابر وابنه علي جابر، أثناء مرورهما قرب موقع الغارة الإسرائيلية في بلدة يانوح.

المصدر: موقع المنار