الجيش اللبناني ينفي حصول لقاء بين ضابط لبناني وآخر اسرائيلي في أمريكا

نفت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه ما نشرته إحدى الصحف المحلية، حيث تضمن مقالًا لها معلومات مغلوطة عن لقاء بين ضابط في الجيش وآخر من الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأميركية.

ونفت قيادة الجيش هذا الخبر نفيًا قاطعًا، وأكدت أنّ ما ورد في المقال عارٍ من الصحة ولا يستند إلى أي وقائع. كما أوضحت أنها تجري اجتماعاتها كافًة ضمن الأطر القانونية والرسمية المعتمدة، وبما يحفظ سيادة لبنان ومصلحته الوطنية العليا.

ودعت قيادة الجيش وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمسؤولية في تناول شؤون المؤسسة العسكرية، وعدم نشر معلومات ملفّقة في هذه المرحلة الدقيقة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام