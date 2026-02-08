بعد القبة.. إنهيار مبنى سكني مأهول في باب التبانة شمال لبنان

إنهار مبنى سكني مأهول في منطقة باب التبانة شمال لبنان،مع الإشارة الى أن هذا هو المبنى الثاني الذي ينهار في غضون أقل من شهر،وهو واحد من مئات المباني المتصدعة والآيلة للسقوط في المنطقة.

المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة اصدر بيان جاء فيه:”وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أعطى توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى في منطقة التبانة في مدينة طرابلس شمال لبنان على نفقة الوزارة مئة في المئة”.

وتابع:”إن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة يتابع منذ لحظة حصول الحادث، بالتنسيق مع الجهات الاسعافية المعنية، تطورات أعمال رفع الانقاض التي لا تزال مستمرة لإنقاذ الذين لا يزالون عالقين تحت الانقاض”.

المصدر: قناة المنار