الطقس في لبنان: غائم جزئياً ورياح ناشطة مع انخفاض الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل

توقّع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية – المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سحب مرتفعة، وانخفاض درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل، ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار. ترتفع نسبة الرطوبة بعد الظهر ويتكوّن الضباب على المرتفعات.

الحال العامة

طقس مستقر ودافئ نسبياً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتخطى معدلاتها الموسمية، ورياح ناشطة تشتد أحياناً لتصل إلى حدود 80 كلم/س في شمال البلاد اعتباراً من بعد ظهر اليوم الأحد. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من فجر يوم الأربعاء بكتل هوائية باردة نسبياً، تؤدي إلى طقس متقلب وممطر مع انخفاض درجات الحرارة.

تحذير: سرعة الرياح قد تصل إلى حدود 80 كم/س يوم الأحد، ما قد يؤدي إلى تطاير اللوحات الإعلانية وألواح الطاقة الشمسية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط في بيروت بين 11 و19 درجة، في طرابلس بين 9 و18 درجة، وفي زحلة بين 3 و13 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة، مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة تتجاوز معدلاتها الموسمية بنحو 4 درجات. تنشط الرياح محملة بطبقات من الغبار خاصة في جنوب البلاد، وتشتد شمالاً لتصل إلى 80 كم/س، مع ارتفاع لموج البحر.

الإثنين: غائم جزئياً إلى غائم أحياناً بسحب مرتفعة، مع انخفاض درجات الحرارة على الساحل وارتفاعها في الداخل، ورياح ناشطة محملة بطبقات خفيفة من الغبار، ترتفع نسبة الرطوبة بعد الظهر ويتكوّن الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع انخفاض درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ورياح ناشطة، يتحول الطقس خلال الليل إلى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة.

الأربعاء: غائم جزئياً إلى غائم مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية، وتكوّن ضباب كثيف على المرتفعات، مع تساقط أمطار متفرقة تشتد أحياناً اعتباراً من بعد الظهر، مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، وتساقط ثلوج على ارتفاع 1800 متر وما دون ذلك شمالاً.

درجات الحرارة: الساحل: من 13 إلى 20 درجة / فوق الجبال: من 10 إلى 15 درجة / الداخل: من 10 إلى 18 درجة

الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و50 كم/س، تشتد أحياناً اعتباراً من الظهر شمالاً لتصل إلى 80 كم/س.

الانقشاع: متوسط إجمالاً.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و70%.

حال البحر: مائج إلى هائج، ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر.

حرارة سطح الماء: 19°م.

الضغط الجوي: 1013 HPA أي ما يعادل 760 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام