إثيوبيا تطالب إريتريا ب”سحب قواتها فورا” من أراضيها

حضت إثيوبيا جارتها إريتريا على “سحب قواتها فورا” من أراضيها، منددة ب”عمليات توغل” لقوات أسمرة وقيامها ب”مناورات عسكرية مشتركة” مع متمردين يقاتلون الحكومة الفدرالية، وسط مناخ يزداد توترا بين البلدين الواقعين في القرن الإفريقي.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي جدعون تيموثيوس في رسالة مؤرخة السبت إلى نظيره الإريتري إن “أحداث الأيام الاخيرة تعني أن حكومة إريتريا اختارت طريق التصعيد”، مطالبا “حكومة إريتريا في شكل رسمي بأن تسحب فورا قواتها من الاراضي الإثيوبية، وتوقف كل أشكال التعاون مع المجموعات المتمردة”.

المصدر: أ.ف.ب.