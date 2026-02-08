الأحد   
   08 02 2026   
   19 شعبان 1447   
   بيروت 13:37
    دولي

    إثيوبيا تطالب إريتريا ب”سحب قواتها فورا” من أراضيها

      حضت إثيوبيا جارتها إريتريا على “سحب قواتها فورا” من أراضيها، منددة ب”عمليات توغل” لقوات أسمرة وقيامها ب”مناورات عسكرية مشتركة” مع متمردين يقاتلون الحكومة الفدرالية، وسط مناخ يزداد توترا بين البلدين الواقعين في القرن الإفريقي.

      وقال وزير الخارجية الإثيوبي جدعون تيموثيوس في رسالة مؤرخة السبت إلى نظيره الإريتري إن “أحداث الأيام الاخيرة تعني أن حكومة إريتريا اختارت طريق التصعيد”، مطالبا “حكومة إريتريا في شكل رسمي بأن تسحب فورا قواتها من الاراضي الإثيوبية، وتوقف كل أشكال التعاون مع المجموعات المتمردة”.

      المصدر: أ.ف.ب.

      وزيرة الخارجية البريطانية: زيارة إثيوبيا ستركز على مكافحة الهجرة غير الشرعية

      المملكة المتحدة تحذّر من السفر إلى إقليم تيغراي شمال إثيوبيا وسط تصاعد التوترات الأمنية

      متكي: زيارة رئيس البرلمان الإثيوبي لإيران تفتح فصلاً جديداً في العلاقات الثنائية

