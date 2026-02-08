اقتحام مستوطنين لمحطة مياه عين سامية في الضفة المحتلة يقطع المياه عن أكثر من 100 ألف فلسطيني

اقتحمت مجموعة من المستوطنين اليهود، مساء السبت، المحطة الرئيسية لآبار المياه في منطقة عين سامية شرق بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله، واعتدت على موظفي مصلحة مياه محافظة القدس أثناء عملهم، حيث حطّم المستوطنون محتويات المحطة في تصعيد خطير يستهدف أحد أهم مصادر المياه الحيوية في المنطقة.

وذكرت مصادر محلية بأن أكثر من 15 مستوطنًا شاركوا في الهجوم، قبل أن تقتحم قوات الاحتلال المكان بعدة آليات عسكرية.

وقالت مصلحة مياه محافظة القدس في بيان إن “الاعتداءات المتكررة خلال الأيام الماضية أدت إلى توقف ضخ المياه من الآبار، ما تسبب بحرمان أكثر من 100 ألف مواطن من المياه، وأثّر بشكل مباشر على أكثر من 19 تجمعًا سكانيًا تعتمد على هذه الآبار كمصدر رئيسي للتزويد”.

وحذّرت المصلحة من أن “استمرار هذه الاعتداءات يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن المائي وينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية”، مطالبة بتدخل عاجل وفوري لحماية منشآت المياه وطواقمها وإعادة تشغيل الآبار بأسرع وقت.

وفي سياق متصل، أُصيب شابان، اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة، حيث أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تسلمت المصابين ونقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر: موقع المنار+وكالة شهاب