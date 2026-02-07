السبت   
   07 02 2026   
   18 شعبان 1447   
   بيروت 23:38
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم قتل وسرقة في وادي الريحان – عكار شمال لبنان

      أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، في بيان لها مساء السبت، أن مداهمة قامت بها شعبة المعلومات في وادي الريحان بمحافظة عكار أسفرت عن توقيف مطلوب بجرائم قتل وسرقة.

      وقال البيان “في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن وجود المدعو ن. ط. (مواليد 1989، لبناني) في محلّة وادي الريحان – عكار، بعد أن ذاع صيته في البلدة والجوار لجهة قيامه بأعمال سرقة وإطلاق نار وافتعال إشكالات والاعتداء على المدنيين، وبحقه تسع مذكّرات توقيف بجرائم قتل، ومحاولات قتل، وسرقة، وخلاصة حكم بجرم أسلحة”.

      وأضاف البيان “بتاريخ 3-2-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في عملية خاطفة بالمحلّة المذكورة. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      أمن الدولة يداهم مؤسسة لبيع اللحوم المثلجة ويضبط كميات فاسدة

      أمن الدولة يداهم مؤسسة لبيع اللحوم المثلجة ويضبط كميات فاسدة

      قوى الأمن: القبض على مروج مخدرات

      قوى الأمن: القبض على مروج مخدرات

      قوى الأمن: تدابير سير لمدة 15 يوما في شارع الأوزاعي ببيروت بسبب أعمال مد قساطل مياه

      قوى الأمن: تدابير سير لمدة 15 يوما في شارع الأوزاعي ببيروت بسبب أعمال مد قساطل مياه