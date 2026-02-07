قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم قتل وسرقة في وادي الريحان – عكار شمال لبنان

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان، في بيان لها مساء السبت، أن مداهمة قامت بها شعبة المعلومات في وادي الريحان بمحافظة عكار أسفرت عن توقيف مطلوب بجرائم قتل وسرقة.

وقال البيان “في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة وتوقيف المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن وجود المدعو ن. ط. (مواليد 1989، لبناني) في محلّة وادي الريحان – عكار، بعد أن ذاع صيته في البلدة والجوار لجهة قيامه بأعمال سرقة وإطلاق نار وافتعال إشكالات والاعتداء على المدنيين، وبحقه تسع مذكّرات توقيف بجرائم قتل، ومحاولات قتل، وسرقة، وخلاصة حكم بجرم أسلحة”.

وأضاف البيان “بتاريخ 3-2-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في عملية خاطفة بالمحلّة المذكورة. أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام