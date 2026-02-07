مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم السبت في 7-2-2026

بين عروسِ البحر صور ِ وسنديانة جبل عامل بنت جبيل، مروراً بقرى وبلدات ٍحدودية ٍمخضب ٍترابُها بدماء الشهداء، جال َرئيس ُالحكومة نواف سلام في الجنوب، معلنا ًبعد طول ِانتظار ٍكسر َحالة ِالجفاء ِالحكومي ِمع منطقة ٍحمت بقاء َلبنان َالوطن بصمودِها وتضحياتِها.

ومحاطا ًبركام ِالمنازل ِوصور ِالشهداء، عاين َالرئيس سلام عزة َوكرامة َالجنوبيين وصمودَهم فيما التهديدات ُفوق َرؤوسِهم وعلى حدودِهم، واخترق َموكبُه بلدات ٍتنتظر ُاعادة َالاعمار تنفيذا ًوليس وعوداً، وتنتظر ُهمةً جِدية ًلوقف ِالعدوان المتواصل..

وباسم تراب ِالجنوب ألقت صور وطير حرفا ويارين وبنت جبيل وعيترون ورميش وعين إبل وعيتا الشعب بغضبها وعتبِها على مسمع ِالرئيس ِالزائر، مطالبة ًأياه ُببذل ِاقصى الجهود ِلوقف الاعتداءات ِوحماية ِالمواطن ِوالوقوف ِامامَه سدا ًبوجه التحديات ولو لمرة ٍحاسمة.

وبين بداية ِجولته وانتهائِها، فاضت سلة ُرئيس ِالحكومة بالكثير ِمن اسئلة ِالجنوبيين شعبا ًومؤسسات ٍوسياسيين: هل ستكونُ زيارتُه التي تُستكمل غداً مدخلًا لتسريع ِالإعمار رغم َاستمرار ِالاعتداءات؟ هل ستُترجم موقفًا رسميًا أكثر َصلابة في مواجهة الاحتلال؟ وهل ستنتقل ُالحكومة ُمن معاينة ِالألم إلى العمل على رفعِه ومنع ِالاستباحة ِالصهيونية؟

في المنطقة ِالمستباحة ِاميركيا ًوصهيونياً، سجلت الجمهورية ُالاسلامية ُفي ايران هدفا ًنوعيا ًفي المرمى الاميركي مع انتهاء ِالجولة ِالتفاوضية ِفي مسقط الى الاتفاق ِعلى عقد ِجولة ٍاخرى يحددُ موعدُها لاحقا ..

وبخبرتِها الطويلة ِواستنادا ًالى اوراق ِقوتِها الكثيرة ِوقدراتِها وثقة ِشعبِها دفعت طهران ُدونالد ترامب الى مربع ِالسياسة من دون ِاغفال ِنواياه الاجرامية. ولمعرفة ِمستوى الانجاز ِالايراني في المسار ِالتفاوضي تكفي نظرة ٌواحدة ٌالى الداخل الصهيوني حيث ارتفعت اصوات ُالخيبة بعدما كانت الامال ُالصهيونية ُمعقودة ًعلى ضربة اميركية ٍلايران َفي مكابرة ٍصهيونية ٍلن تكون نتائجُها اقل َمن الحاقِ الدمار بالكيان ِالغاصب وبالقواعد الاميركية في المنطقة ِكما وعدت القوات ُالايرانية.

بقلم: يوسف شعيتو

تقديم: كوثر الموسوي

المصدر: موقع المنار