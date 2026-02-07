وكيل وزارة الخارجية اليمنية عبدالله صبري: القضية الفلسطينية ستبقى في صدارة أولويات اليمن باعتبارها معياراً يُسقط ازدواجية المعايير التي تحكم تعاطي بعض القوى مع الشعوب المظلومة