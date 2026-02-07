السبت   
    المتحدث باسم شرطة ولاية بدخشان الافغانية: مقتل 15 شخصاً بعدما انحرفت حافلة عن مسارها وسقطت في واد أثناء توجهها إلى عاصمة الولاية فيض آباد

      مواضيع ذات صلة

      كلفة المواجهة أقل من الاستسلام.. المقاومة الخيار الأنسب

      وزير الخارجية الايرانية يبحث مع نظيره القطري في الدوحة الجهود المستمرة لخفض التصعيد في المنطقة والمفاوضات بين طهران وواشنطن

      وزير خارجية قطر يؤكد دعم مفاوضات واشنطن وطهران خلال لقاءه مع عباس عراقجي

      مصرع 15 شخصًا بانقلاب حافلة في شمال شرق أفغانستان

