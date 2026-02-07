دراسة تفجر مفاجأة عن السبب الحقيقي لتكون حصوات الكلى

نجح باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) للمرة الأولى في الكشف عن وجود مستعمرات بكتيرية مختبئة داخل التركيب الداخلي لحصوات الكلى المصنفة تقليديا على أنها “غير معدية”.

ويتحدى هذا الاكتشاف المفاهيم الطبية السائدة حول أسباب تكون الحصوات، ويفتح آفاقا جديدة لفهم أحد أكثر أمراض المسالك البولية شيوعا.

وركزت الدراسة على حصوات أوكسالات الكالسيوم، التي تمثل أكثر من 70% من إجمالي حالات حصوات الكلى عالميا.

وباستخدام تقنيات مجهرية متطورة مثل المجهر الإلكتروني ومجهر الفلورة، تمكن الباحثون من رصد البنية الكيميائية والهيكلية لمستعمرات بكتيرية متكاملة داخل عينات حصوات بشرية. والأكثر إثارة أن هذه النتائج ظهرت حتى لدى مرضى لم تظهر عليهم أعراض التهابات مسالك بولية سابقة.

وعلق البروفيسور كيمورا سكوتلاند، أخصائي المسالك البولية وقائد الفريق البحثي: “يحطم هذا الاكتشاف الافتراض العلمي السائد الذي يرجع تكون الحصوات حصريا إلى عوامل فيزيوكيميائية مثل قلة السوائل أو ارتفاع تركيز المعادن. لقد أثبتنا أن البكتيريا يمكن أن تستوطن الحصوات وتمارس دورا نشطا في بنائها الهيكلي”.

وتلمح هذه النتائج إلى تفسير جديد للعلاقة المعقدة بين التهابات المسالك البولية المتكررة وعودة تكون الحصوات، حيث قد تكون عدوى بكتيرية خفية في الكلى أو الحالب عاملا محفزا يستمر دون تشخيص. كما تقدم الدراسة منظورا علاجيا واعدا يستهدف البيئة الميكروبية المصاحبة لتكوين الحصوات، ما قد يقلل من معدلات التكرار التي تؤثر على الملايين حول العالم.

ومع معاناة شخص من كل أحد عشر شخصا من حصوات الكلى خلال حياته، يضع هذا البحث المنشور في مجلة PNAS حجر أساس لإعادة النظر في البروتوكولات التشخيصية والعلاجية لإحدى أكثر الحالات الطبية إزعاجا وإعاقة للحياة اليومية.

المصدر: روسيا اليوم