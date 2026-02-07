الضفة المحتلة: إصابتان واعتقال ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحامات إسرائيلية متفرقة

أُصيب فلسطينيان اثنان، واعتُقل ثلاثة آخرون، فيما أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وفي بلدتي سعير وبيت أمر شمال الخليل، أُصيب شابان برصاص الاحتلال والاعتداء بالضرب، خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام القوات الإسرائيلية للبلدتين. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب (20 عاماً) بشظايا رصاص في الأطراف، جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أُصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق نتيجة إطلاق كثيف لقنابل الغاز.

كما اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على شاب في بلدة بيت أمر، وأغلقت عدداً من المحال التجارية أثناء اقتحام وسط البلدة.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من خربة جنبا، بعد مداهمة مساكن الأهالي وتفتيشها، وإطلاق قنابل صوت باتجاه المواطنين.

وفي شمال الضفة، اعتقل الاحتلال فلسطينيين من بلدة دير بلوط غرب سلفيت، من بينهما رئيس بلدية البلدة سمير نمر قرعوش، دون تقديم أسباب.

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار التصعيد المتواصل الذي ينفذه الاحتلال في الضفة الغربية منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث سجّلت الضفة مقتل أكثر من 1112 فلسطينياً، وإصابة نحو 11 آلاف و500 آخرين، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألفاً، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

