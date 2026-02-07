السبت   
    إصابة فتى بإطلاق نار على بعد أمتار من مبنى الكونغرس

      أعلنت شرطة واشنطن العاصمة، استجابتها يوم الجمعة لبلاغ يتعلق بسماع أصوات إطلاق نار بالقرب من تقاطع شارع نورث كابيتول وشارع ماساتشوستس في شمال شرق المدينة قريبا من مبنى الكونغرس.

      وقالت الشرطة في بيان: ” في حوالي الساعة 4:15 مساء، استجابت وحداتنا لبلاغ حول سماع إطلاق نار، في الوحدة السكنية رقم 100 من شارع ماساتشوستس شمال شرق المدينة”.

      وأشار البيان إلى أنه عند وصول عناصر الدائرة الأولى إلى مكان الحادث، عثروا على فتى قاصر، مُصاب بطلق ناري في حالة وعي وقادر على التنفس.

      لم تعلن الشرطة مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق بحالة الفتى الصحية أو الظروف المحيطة بإطلاق النار، حيث لا تزال التحقيقات جارية.

      المصدر: روسيا اليوم

