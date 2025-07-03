الصحف

عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 3 تموز/يوليو 2025

العناوين

صحيفة الأخبار:

رئيس الحكومة غير آبه بنقص القاعدة الشعبية أو امتعاض القيادات السنية: هل دخل نواف سلام في معركة مع المارونية السياسية؟

خدعة العدو: الانسحاب الأول مقابل إخلاء المقاومة منطقة ما بين الليطاني والأوّلي

مافيا مكاتب الاستقدام: هكذا “تُباع” العاملات المنزليات

إيران تبني “الردع بالتراكم”: في انتظار الجولة التالية

تساؤلات حول مصير اليورانيوم: طهران تدخل “الغموض النووي”

أكثر من 22 عملية في 4 أسابيع: هجمات غامضة بالمسيّرات تَشغل العراق

صحيفة البناء:

نقاش لبنانيّ للرد على الطلبات الأميركيّة وتحذير من تجاهل الغجر ومزارع شبعا

واشنطن لتسريع اتفاق غزّة وحماس تفاوض وفق معيار إنهاء الحرب بانتظار الردّ

قلق غربيّ من خروج إيران من الرقابة النوويّة بعد قانون تعليق التعاون مع الوكالة

صحيفة اللواء:

جابر: إقرار قانون القطاع المصرفي قبل نهاية الشهر

اللجنة الرئاسية تصطدم بـ”لاءات” حزب الله.. وموفد سعودي في بيروت ليلًا

سلام لإنهاء الاحتلال كمدخل للاستقرار والمنامة تعيد العلاقات.. وملاحقات قضائية في الكازينو والبيئة

الاحتلال لمرحلة جديدة من العدوان.. وحماس ترفض الصيغة المقترحة لوقف النار

دمشق: اتفاق السلام سابق لأوانه

بزشكيان يوقف التفاوض مع الوكالة الذرية.. وواشنطن لمعاودة التعاون دون تأخر

صحيفة الديار:

المبعوث الأميركي آتٍ.. والبلاد على الحافة

معركة قانون الانتخاب تُهدّد بتعطيل المجلس

حملة أمنية على الحدود بعد التوقيفات الداعشية

العدالة تتحرّك: قضاة وأمن يُطيحون إمبراطوريّة “BetArabia”

وجه آخر رديف للعنف: شركات سورية لـ”اغتصاب” الأراضي وتهجير السكان

صحيفة الجمهورية:

مسؤول إيراني رفيع ينجو من ضربة “إسرائيلية”

الاثنين يتوضح “مسار الملفين”

تقاطع الرؤساء الثلاثة للرّد

استئناف الحرب أقوى من التسويات

صحيفة النهار:

الرد اللبناني يواجه استحقاق “تصلّب” الحزب؟

مقاتلو الإيغور: ماذا يعني استحضارهم؟

ضجيج بيروت: كيف يهدّد الصحة النفسية؟

صحيفة الشرق:

صياغة الردّ اللبناني على ورقة باراك في مرحلة متقدمة

قضايا الصحافيين تخضع لمحكمة المطبوعات فقط

قبلان: أوضاع المنطقة معقّدة ونعوّل على حكمة رئيس الجمهورية

المفتي عبد اللطيف دريان في الشام

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا:

قال مرجع في القانون الدستوري اللبناني إنّ تجاهل المطالبة الصريحة باستعادة مزارع شبعا المحتلة في الموقف اللبناني الرسمي الذي يفترض بالحكومة اعتماده ردًا على المقايضة الأميركية لخطة استعادة الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل خطة حصريّة السلاح بيد الدولة وفق معادلة الخطوة مقابل خطوة، بحيث تكون الخطوة الحاسمة في مصير السلاح مرتبطة بإنجاز نهائي وكامل وموثوق لخطوتين هما استعادة مزارع شبعا المحتلة ووقف الطلعات الجوية في سماء لبنان نهائيًا وليس فقط وقف الاعتداءات الناريّة من قتل وتدمير واغتيال، إنّما يقع في دائرة الخيانة العظمى ويوجب ملاحقة المسؤولين الحكوميين المعنيين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.



قال مرجع في القانون الدستوري اللبناني إنّ تجاهل المطالبة الصريحة باستعادة مزارع شبعا المحتلة في الموقف اللبناني الرسمي الذي يفترض بالحكومة اعتماده ردًا على المقايضة الأميركية لخطة استعادة الأراضي اللبنانية المحتلة مقابل خطة حصريّة السلاح بيد الدولة وفق معادلة الخطوة مقابل خطوة، بحيث تكون الخطوة الحاسمة في مصير السلاح مرتبطة بإنجاز نهائي وكامل وموثوق لخطوتين هما استعادة مزارع شبعا المحتلة ووقف الطلعات الجوية في سماء لبنان نهائيًا وليس فقط وقف الاعتداءات الناريّة من قتل وتدمير واغتيال، إنّما يقع في دائرة الخيانة العظمى ويوجب ملاحقة المسؤولين الحكوميين المعنيين أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. كواليس:

قال مصدر معنيّ في المفاوضات حول اتفاق غزّة إنّ المفاوضات حول تفاصيل نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة المقترح والذي لا ينصّ على إنهاء الحرب، بل على التفاوض على صيغة إنهاء الحرب تدور حول مسألتين، الأولى عدد الأسرى الذين يفترض بالمقاومة الاحتفاظ بهم إلى حين الاتفاق على تحوّل وقف إطلاق النار إلى نهاية دائمة للحرب وتثبيت استمرار وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات إذا استمر التفاوض حول إنهاء الحرب أكثر من مهلة الستين يومًا المقترحة لوقف النار.

وأضاف أن الموقف “الإسرائيلي” لم يشهد بعد تقدمًا يُذكر لهذه الناحية بخلاف ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأن المقترح بصيغته الراهنة لا يزال مرجحًا صيغة تتيح الحصول “الإسرائيلي” على كلّ الأسرى والعودة إلى الحرب.

صحيفة اللواء:

همس:

لا تخفي مصادر مصرفية أنّ التعميم الأخير لمصرف لبنان، جاء بالتنسيق مع منظمات مالية دولية، وأحد الدوافع إلغاء وضع المصارف على اللائحة الرمادية.

غمز:

تردّد أن التيار الوطني الحر، لن يذهب إلى التحالف أو التعاون الانتخابي مع حزب حليف، بعد فك الارتباط، ولحسابات أميركية وإقليمية.

لغز:

طرحت عملية توقيف عناصر مرتبطة بخلية داعشية في أحد أحياء الضاحية الجنوبية بعدًا جديًا، وإجراءات قد تتّخذ بعد الانتهاء من إحياء ذكرى عاشوراء.

صحيفة الجمهورية:

علم أنّ استياء ساد قطاعات أساسية حيال جهة سياسية كاد سلوكها يحول دون إقرار مشاريع حيوية تهم تلك القطاعات.

أكد قريبون من مرجع سياسي أن علاقته مع مرجع آخر آخذة في التحسن، وأن منسوب الكيمياء بينهما ارتفع أخيرًا.

أفادت التحقيقات في ملف أحد المراكز الطبية التي أُقفلت بالشمع الأحمر في مدينة شمالية، حصول عدد كبير من عمليات الإجهاض المشبوهة داخلها.

المصدر: صحف