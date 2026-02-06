الجمعة   
    وزير الخارجية الإيراني: ندخل مفاوضات مسقط بعينين مفتوحتين وتمسك ثابت بحقوقنا

      أكد وزير الخارجية الإيراني “عباس عراقجي”، اليوم الجمعة، قبيل انطلاق المفاوضات غير المباشرة في مسقط، أن “إيران تدخل مسار الدبلوماسية بعينين مفتوحتين ودون أن تنسى أحداث العام الماضي”، مشددًا على “التمسك بالحقوق الوطنية بحزم إلى جانب الانخراط في التفاعل بحسن نية”.

      وقال عراقجي، في منشور على منصة “إكس”، إن “احترام الالتزامات والتكافؤ في المكانة والاحترام المتبادل والمنافع المشتركة ليست شعارات، بل تشكل أساسًا ضروريًا لأي اتفاق مستدام”.

      وكان وزير الخارجية الإيراني قد وصل إلى العاصمة العُمانية للمشاركة في المفاوضات النووية غير المباشرة مع الوفد الأمريكي، يرافقه عدد من كبار مسؤولي الخارجية الإيرانية.

      وبحسب تصريحات أمريكية، يتولى إدارة المحادثات عن واشنطن المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، إلى جانب جاريد كوشنر.

      المصدر: وكالة إرنا

      الصين تؤكد دعم إيران في حماية السيادة وترفض الضغوط والبلطجة الأحادية

      عراقجي يلتقي نظيره العُماني قبيل انطلاق المحادثات غير المباشرة مع واشنطن

      محادثات نووية بين طهران وواشنطن في مسقط

