محادثات نووية بين طهران وواشنطن في مسقط

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المحادثات النووية المقررة مع واشنطن ستعقد في مسقط يوم الجمعة، الساعة العاشرة صباحاً تقريباً. ووجه عراقجي في تدوينة عبر موقع “إكس” الشكر إلى قادة سلطنة عمان لقيامهم بجميع الترتيبات اللازمة لعقد المحادثات.

ومن طهران، ينضم إلينا المختص بالشأن الايراني مختار حداد

هذا وعتبر وزير الخارجية الإيراني أن ألمانيا تخلّت عن دورها القيادي في أوروبا، مؤكداً أنها تحولت اليوم إلى «محرك التراجع».

وكتب عراقجي، على منصة «إكس»، أن «ألمانيا كانت في الماضي محرك التقدم في أوروبا، لكنها تحولت اليوم إلى محرك التراجع في أوروبا». وجاء ذلك رداً على مواقف وتصريحات وصفها بـ«المتقلبة» للمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

وأضاف عراقجي أن ميرتس هو نفسه من «دفع ثلاث دول أوروبية إلى تهميش دورها في مفاوضات نيويورك النووية في أيلول الماضي، واختار بدلاً من ذلك المطالبة بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران»، قبل أن «يعود اليوم ليتوسل العودة إلى تلك المفاوضات».

وأضاف: «نحن الإيرانيين، للأسف، شهدنا مراراً مظاهر أخرى من عدم النضج السياسي والسلوك غير اللائق لميرتس. ففي حزيران 2025، عندما قتل الكيان الصهيوني أكثر من ألف إيراني، كان رد فعله مليئاً بالفرح. بالإضافة إلى ذلك، تحدث ميرتس مراراً علناً عن انهيار إيران الوشيك، خلال أسابيع قليلة، وتخيل ذلك».

ورغم حدة التصريحات، أكد عراقجي أن «الشعب الألماني قدّم خدمات إنسانية كبيرة من خلال العمل الجاد والابتكار»، مضيفاً أن إيران «ترغب دائماً في إقامة علاقات قوية وبناءة مع ألمانيا». وختم بالقول: «وجود شخص مثل ميرتس كممثل لألمانيا على الساحة العالمية هو أمر مؤسف… ونأمل أن تعود القيادة السياسية الأكثر حكمة ومسؤولية إلى ألمانيا».

«لقد خسئوا»

من جهته، ردّ عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، اللواء محسن رضائي، على «المطالب غير المشروعة للمسؤولين الأميركيين بشأن الصواريخ الإيرانية»، قائلاً: «لقد خسئوا».

وخلال الأيام الماضية، أعلنت بعض وسائل الإعلام أنّ الولايات المتحدة تهتم في المفاوضات، بالإضافة إلى الملف النووي، بقضايا صاروخية أيضاً، وهو ما لم يؤكد أو يقبل في تصريحات المسؤولين الرسميين الإيرانيين.

ومن بين النقاط التي سبق طرحها، طلب واشنطن تقليص مدى صواريخ إيران.

ومن المقرّر أن تُعقد المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة يوم الجمعة عند الساعة العاشرة صباحاً في مسقط.

المصدر: موقع المنار